Во время инаугурации Ашрафа Гани в центре Кабула упали две ракеты

09.03.2020, 15:11, Новости дня

В центре Кабула упали две ракеты во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани, два человека получили ранения, сообщил источник в президентском дворце.

«Одна из ракет упала рядом с парком, другая рядом с отелем Serena, два человека были ранены», – передает его слова РИА «Новости».

Гани лично попросил гостей не прерывать церемонию и не бояться взрывов.

В понедельник Гани принял присягу президента, он второй раз подряд будет занимать этот пост.


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