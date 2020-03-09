Во время инаугурации Ашрафа Гани в центре Кабула упали две ракеты
09.03.2020, 15:11, Новости дня
В центре Кабула упали две ракеты во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани, два человека получили ранения, сообщил источник в президентском дворце.
«Одна из ракет упала рядом с парком, другая рядом с отелем Serena, два человека были ранены», – передает его слова РИА «Новости».
Гани лично попросил гостей не прерывать церемонию и не бояться взрывов.
В понедельник Гани принял присягу президента, он второй раз подряд будет занимать этот пост.
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