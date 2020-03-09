Линдеманн покатался на карусели в Припяти

09.03.2020, 15:08, Новости дня

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн размещал в Stories Instagram видео, снятое в Припяти. Видео опубликовали на YouTube-канале Instagram Star.

Музыкант в ролике катается на старой карусели.

ВИДЕОВидео: Instagram Star / YouTube

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей промышленной ядерной катастрофой в истории. В городе энергетиков Припяти тогда проживало 47,5 тыс. человек.

Лидер Rammstein выступил 6 марта со своим сольным проектом Lindemann в одном из клубов Киева. В группе Rammstein Линдеманн является солистом с момента ее основания в 1994 году. Сольный проект Lindemann он инициировал в 2015 году.