Лукашенко об обвале нефти: Это дополнительные возможности договориться с Россией

09.03.2020, 15:08, Новости дня

Падение цен на нефть в мире является дополнительной возможностью договорится с РФ об условиях поставки сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Такое мнение 9 марта выразил глава белорусского правительства Сергей Румас, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, какие плюсы или минусы для Беларуси несет в себе падение цен на нефть в мире, Румас сказал: «Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией».

«Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», – добавил он.

По мнению главы белорусского правительства, это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.

Румас добавил, что Национальный банк Беларуси не будет искусственно сдерживать курс белорусского рубля в условиях резкого снижения российского рубля из-за падения мировых цен на нефть.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе «Белнефтехима» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании «Русснефть» и «Нефтиса». Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Цены на нефть рухнули на фоне отказа России продлевать сделку с Организацией стран – экспортеров нефти и союзников о сокращении добычи нефти. 9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль.