Водитель сбил пять человек в Воронежской области, ребенок и женщина погибли

09.03.2020, 15:08, Новости дня

Опубликованы фото последствий аварии.

Праздник 8 Марта закончился в Воронежской области большой трагедией. В селе Воронцовка Павловского района в аварии погибли ребенок и женщина. Еще трое человек пострадали.

В 23:30 28-летний автомобилист ехал на машине ВАЗ по улице Мостовой. Как сообщает «Блокнот Воронеж», житель съехал на обочину и сбил пятерых пешеходов.

В ДТП погибли мальчик восьми лет и 58-летняя женщина. Еще трое получили травмы. В больницу были доставлены: 14-летний подросток, 61-летний житель и 39-летняя женщина.

Полицейские устанавливают точные причины случившегося.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 99 ДТП, из них в областном центре – 66, на федеральных трассах — шесть, в районах области – 27. В восьми ДТП погибли два человека, травмы различной степени тяжести получили 17 человек. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, что в конце февраля в страшном столкновении на трассе в Кемеровской области погибли пять человек.