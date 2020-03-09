Составлен список необходимых для выживания продуктов

09.03.2020, 15:00, Разное

Жители страны задумываются о том, чем необходимо запастись, чтобы выжить в случае непредвиденной ситуации. Такие мысли возникают у людей из-за нестабильной геополитической ситуации в мире. Эксперты рассказали, что стоит приобрести на всякий случай.
Покупать специалисты советуют продукты с длительным сроком годности и без особых требований к условиям хранения. Консервы стоит приобретать в первую очередь, сюда относят и консервированные бобы, супы. Они утолят голод и обеспечат организм необходимыми питательными веществами и микроэлементами. Вместо мяса, лучше отдать предпочтение рыбе, например, тунцу. При длительном хранении консервированный продукт не теряет свои питательные свойства.

В продуктовый набор, предназначенный для выживания, обязательно должны входить крупы и макароны. Масло может отлично заменить кокосовая эмульсия, которая не портится в течении двух лет в отличие от других растительных масел, обладающих довольно коротким сроком годности.

Эксперты также советуют купить некоторое количество соли, сахара и кукурузной муки – все эти продукты важны для нормальной работы организма. Сладкоежкам специалисты предлагают выбирать, вместо шоколада и конфет, мед, арахисовую пасту и попкорн.


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