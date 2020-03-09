Учёные: Звезда Бетельгейзе не взрывается, а просто «чихнула»

09.03.2020, 15:00, Разное

В последние несколько месяцев астрономы, наблюдающие за красным гигантом Бетельгейзе, отмечали изменение уровня яркости, предполагая скорый взрыв. Однако последние наблюдения учёных показывают, звезда просто «чихнула», а до её гибели остаётся не менее нескольких десятков тысяч лет.

Эмили Левеск, астроном из Университета Вашингтона, говорит, у красных сверхгигантов, к которым относится Бетельгейзе, «чихание» наблюдалось неоднократно. В процессе такие звёзды выбрасывают поверхностные материалы, конденсирующиеся в виде пылевых облаков. Затем они остывают и рассеиваются, а пылинки поглощают некоторую часть света, что отражается на уровне яркости и обзора объекта.

В ядре Бетельгейзе уже завершены процессы слияния водорода, поэтому звезда погибает и наблюдаемые изменения учёными были восприняты как приближения взрыва. Однако проведённое изучение температуры по спектральным линиям дало понимание, что с 2014 года ничего «глобального не произошло. Температура звезды составляет около 3325 градусов Цельсия, что не предвещает взрыв, а все «страшные предположения» возникли из-за «чихания», или пылевых облаков, информирует интернет-портал V-Kosmose.com.

Ранее учёные выдвигали теории относительно того, какими могут оказаться последствия взрыва Бетельгейзе. Некоторые специалисты говорили, что Землю он не заденет, но гамма-лучи с большой вероятностью могут пройти рядом с планетой, а это негативно отразится на уровне радиации и озоновом слое.