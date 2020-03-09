Надежда Бабкина откровенно рассказала о своих пластических операциях

09.03.2020, 15:00, Разное

Известная певица Надежда Бабкина избавила себя от злословия хейтеров, откровенно рассказав о своих пластических операциях. Артистка уверена, публичному человеку без этого не обойтись.

Кардинальные изменения своей внешности знаменитость решила провести комплексно. Прежде всего, она рассталась с лишним весом. Курс интервального голодания позволил ей похудеть на 22 кг. Возвратив стройность тела, 69-летняя исполнительница основательно занялась лицом, прибегнув к круговой его подтяжке. Полторы недели Надежда Бабкина готовилась морально, чтобы довериться пластическим хирургам. Фейслифтинг относится к травматическим операциям и требует после себя реабилитационного периода. Особенно сложно было смотреть на себя в зеркало, говорит артистка, сразу после снятия повязки. Причем не только психологически, а и физически из-за отеков на лице.

К счастью, Бабкина уже через две недели пришла в норму и вернулась к работе. Окончательный результат усилий косметологов станет ясен не раньше, чем через полтора года после операции, которая была сделана только год назад. Однако поклонники уже высказывают одобрение в связи с похорошевшей внешностью своего кумира, информирует «ПолитЭксперт».