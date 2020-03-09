Россия выдворяет в ОРДЛО мужчину с подозрением на коронавирус

09.03.2020, 14:59, Новости дня

Российские власти передадут в ОРДЛО жителя оккупированных территорий Донбасса, у которого подозревают заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные украинской разведки.

«По данным разведки, на территории Российской Федерации находится человек, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Этот человек является украинским гражданином, но, вопреки законодательству Украины, незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку место регистрации мужчины – на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне недолго думая решили его как можно скорее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях», – говорится в сообщении.

В штабе считают, что этот случай говорит о неготовности российских властей в случае обострения эпидемической обстановки с коронавирусом взять под контроль ситуацию даже на своей территории.

«В ближайшее время из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска «Должанский», а дальше мужчину передадут одной из больниц на территории ОРДЛО», – добавили в штабе.

#ООС #Операція_ОСЗа даними розвідки, на території російської федерації знаходиться чоловік, який нещодавно повернувся…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 9. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

На блокпостах на Донбассе ввели ограничения из-за вероятного коронавируса. Если у пересекающих контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе обнаружат симптомы коронавируса, их либо не пустят на подконтрольную украинским властям территорию, либо госпитализируют. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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