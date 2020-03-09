Боевики с беспилотников сбросили гранаты на санитарный автомобиль ВСУ возле Гнутово

09.03.2020, 14:59, Новости дня

9 марта боевики в Донецкой области с помощью беспилотников сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Это произошло в районе села Гнутово вблизи Мариуполя. Гнутово – один из трех участков, о разведении сил и средств на которых договаривается трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

В бригаде отметили, что на автомобиле была соответствующая маркировка и проблесковые маячки.

«Ошибиться в этом случае вообще было невозможно! К счастью, все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск», – отметили в бригаде.

Обстрел санитарного автомобиля является нарушением ст. 19 Первой Женевской конвенции, в которой сказано, что во время военного конфликта постоянные санитарные учреждения или подвижные санитарные формирования медицинской службы ни при каких обстоятельствах не должны быть подвергнуты нападению.

Щойно російсько — терористичні війська, в районі населеного пункту Гнутове, цинічно наплювавши на всі міжнародні закони… Posted by 10 Гірсько- Штурмова Бригада on Esmaspäev, 9. märts 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

В МИД Украины сообщили, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.