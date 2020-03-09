У россиянина в ОАЭ нашли коронавирус

09.03.2020, 14:59, Новости дня

Коронавирус диагностировали у россиянина в ОАЭ, информирует минздрав страны.

Всего в ОАЭ диагностировали 14 новых случаев заражения, передает РИА «Новости».

Кроме того, стало известно, что в Москве выявлены три новых случая коронавируса – каждый из заболевших посещал в последние две недели Италию.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что паника вокруг распространения коронавирусной инфекции раздута, так как принимаемые меры были бы аналогичными при существовании угрозы эпидемии гриппа, а не COVID-19.

Кроме того, на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.