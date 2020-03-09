В Саудовской Аравии отвергли намерение вести «ценовую войну» с Россией

09.03.2020, 14:59, Новости дня

Эр-Рияд не объявлял Москве ценовую войну, РФ – важнейший партнер Саудовской Аравии на рынке нефти, сообщил высокопоставленный источник в ОПЕК, знакомый с планами саудовских властей.

«Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, РФ по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что механизм ОПЕК+ жив, может работать, но при этом без его решения ничто не ограничивает планы Saudi Aramco в апреле.

«За происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его крупнейшие участники», – сообщил источник.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по новым договоренностям. РФ предлагала сохранить существующие условия, Саудовская Аравия – еще больше сократить добычу. В итоге с 1 апреля обязательств на ограничение добычи не будет ни у кого из ОПЕК+. Цены на нефть рухнули более чем на 30%, хотя в понедельник отыграли треть обвала.