Аналитики предсказали подорожание автомобилей в РФ на 10%

09.03.2020, 14:59, Новости дня

На фоне снижения стоимости нефти и ситуации с коронавирусом цены на автомобили в РФ могут вырасти на 10%, сообщил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Он отметил, что предпосылки к росту цен на машины наблюдались и раньше, но новые факторы еще больше усугубят ситуацию, передает ТАСС.

«Причин несколько. Первое – это утильсбор. Он даст рост минимум на 2-3%. Официальная инфляция составит около 4-5%, поэтому повышение составит 6-8%. Если к этим причинам добавить непонятную ситуацию с ценой на нефть и с коронавирусом, то прогнозировать цену невозможно. Эта неопределенность даст рост еще на 3-4%. Поэтому в общем сложности цена на автомобили в РФ при снижении спроса может вырасти на 10%», – сказал Федосеев, ссылаясь на аналитиков.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили, что продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в 2019 году снизились на 2,3%, в 2020 году ожидается падение продаж еще на 2,1%.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по новому соглашению о добыче нефти. В итоге цены на нефть рухнули более чем на 30%, хотя в понедельник отыграли треть обвала.

Кроме того, в понедельник курс евро превысил 85 рублей, курс доллара стал выше 74 рублей. Рухнули российские бумаги на бирже в Лондоне.


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