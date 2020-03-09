В Москве у трех человек за сутки нашли коронавирус

09.03.2020, 14:30, Новости дня

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о трех заболевших за сутки в Москве.

Об этом информирует РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Все граждане, посещавшие страны, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию, а также соблюдать двухнедельный карантин.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.


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