В Москве у трех человек за сутки нашли коронавирус

09.03.2020, 14:30, Новости дня

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о трех заболевших за сутки в Москве.

Об этом информирует РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Все граждане, посещавшие страны, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию, а также соблюдать двухнедельный карантин.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.