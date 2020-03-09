Пластический хирург Владимир Платохин называет «неадекватными» звездных любителей ложиться под нож

09.03.2020, 14:30, Разное

Знаменитости очень часто прибегают к пластической хирургии, чтобы исправить недостатки или подкорректировать формы. Владимир Платохин, пластический хирург, называет «неадекватными» звездных любителей ложиться под нож.
Владимир Платохин в своей беседе с Nation News раскритиковал модные тенденции перекраивания тела. Он уверен, итог процедуры зависит от квалификации и результатов, так как плохой доктор может испортить не только внешность, но и здоровье человека. Доктор признает неадекватность современных знаменитых людей и считает, что некоторые дивы «старой школы» имеют раздвоение личности.

Пластический хирург не назвал конкретные примеры актрис, имеющих негативный опыт обращения с хирургами. Однако он считает, более успешно врачи обошлись с Любовью Успенской. Платохин связывает увлеченность женщинами пластикой с тем, что одинокие и брошенные дамы любыми способами хотят вернуть себе молодость.


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