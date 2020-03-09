В 2020 году в России на 10% могут вырасти цены на автомобили

09.03.2020, 14:30, Разное

Ещё в конце минувшего года аналитики предупреждали, что в 2020 году в РФ не менее чем на 2% повысятся цены на автомобили из-за утильсбора. Ярослав Федосеев, представитель НТИ «Автонет», считает, рост будет значительно выше и достигнет примерно 10%.

По словам эксперта, на данный момент он не может дать точного прогноза относительно того, насколько «взлетят» цены на автомобили, так как, кроме очевидных факторов, есть и непредсказуемые. Так, повышение ставки утильсбора добавляет к стоимости транспортных средств 2-3%, но также нужно учитывать не менее 5%, «накинутых» инфляцией в России.

Кроме того, эксперт считает, на автомобильном рынке отразится и ситуация с распространением эпидемии коронавируса. Именно этот момент спрогнозировать сложнее всего, но, предположительно, из-за него цены могут вырасти ещё на 2%. Итого в совокупности получается, что автомобили в 2020 станут менее доступными, добавив к текущим ценникам примерно 10%.