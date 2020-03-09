«Без лоха жизнь плоха»: Мошенники пытались обмануть Наталью Штурм в честь 8 Марта

09.03.2020, 14:30, Разное

Певица Наталья Штурм рассказала, как её пытались обмануть мошенники, поздравив с праздником 8 Марта. Подробно передав детали аферы в Instagram, артистка предупредила тем самым вероятных жертв преступников.

Накануне женского праздника певице рассказали по телефону, что ей предлагается выступление в одном из ресторанов Краснодара за внушительное вознаграждение в размере 5 миллионов. Щедрость работодателя посредник объяснил работой в праздничную ночь, а нежелание идти принятым путем через арт-директора стремлением к анонимности. После просьбы сообщить банковские реквизиты Наталья Штурм поняла, что столкнулась с аферистом, специализирующемся на платежных картах. В качестве подтверждения своей порядочности заказчик уже якобы отправил денежный перевод ВТБ, в подлинности которого было трудно усомниться. Далее за таким «вещественным доказательством» последовал излюбленный психологический прием мошенников — «вы не первая» и «все остались довольны». Однако певица проявила хладнокровие и отправила фото перевода в банк ВТБ. Её не остановила даже необходимость ожидания результатов долгих разбирательств в финансовом учреждении. Посредник же от убеждений перешел к угрозам с требованием вернуть деньги в случае отказа.

Испугать певицу не удалось. Настойчивость Натальи Штурм оправдала себя, так как перевод оказался поддельным. «Без лоха жизнь плоха», — написал один из фанатов артистки, все они похвалили её за проявленную предусмотрительность.