Названы страны-лидеры по экспорту вооружений

09.03.2020, 14:28, Новости дня

В 2015-2019 годах объем мировых продаж оружия увеличился на 5,5% относительно предыдущих пяти лет, наибольший рост показали США и Франция, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В пятерку лидеров по объемам экспорта вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Наибольший рост показали за пять лет Соединенные Штаты (23%) и Франция (72%). В то же время объем экспорта российского вооружения за этот же период снизился на 18%, передает РИА «Новости».

В SIPRI пояснили, что объем российского экспорта вооружений резко снизился из-за сокращения поставок в Индию.

В десятку крупнейших экспортеров впервые вошла Южная Корея, за последние пять лет эта страна нарастила продажи на 143%. Рекордного уровня добился Израиль, экспорт вооружения которого увеличился на 77%.

Поставки на Ближний Восток увеличились на 61% — 35% мирового экспорта вооружений приходится именно на этот регион. Крупнейший экспортер региона и всего мира – Саудовская Аравия.

В конце января Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) представил доклад, согласно которому Китай вышел на второе место в мире по объему производства вооружений и их продаж. РФ в этом рейтинге расположилась на третьем месте.