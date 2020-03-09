Мнение: Некрасиво. 8 марта Владимир Путин слил записку влюбленной девушки в прессу

09.03.2020, 14:22, Разное

Мужчины, если девушка вам передаст записку с телефоном, своими фото и попросит вас взять ее замуж, вы обнародуете содержание письма? Вряд ли, правда ведь? Какие только письма не приходится получать, даже далеко не главам государства. Конечно, слив записки «ивановской невесты» Путина может быть организован тупыми пиарщиками, которые не подумали о том, что подрывают авторитет президента как мужчины. Либо кем-то из ФСО, кто прочел и проверил записку, прежде чем отдать ее президенту. А потом взял — и слил. Проверить надо было. Вдруг — она шпионка, а там споры «сибирской язвы»? Или даже слова, которые могут ранить — зачем такое читать президенту?! Могла и молодая жена решить (ходят упорные слухи по телеграм-каналам, что это не Кабаева, а девушка моложе лет на 10) — «а слейте-ка это в прессу, пусть знает, что Путин — мой, МОЙ, и только мой».

Теперь вся страна знает, что написала девушка.

Фото послания показали крупным планом на всю страну по центральным каналам. Очень похоже, что это намеренный слив к 8 марту. Пропиарить президента, который у женщин пользуется спросом, несмотря на солидный возраст.

«Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем».

Ох ты ж боже мой, президента, наверное, очень волнуют твои материальные проблемы, Юля. И с ними он замуж тебя не возьмет. Впрочем, весьма вероятно, что девушка с прицелом. Метилась не только в президента, но и во всех мужчин, которые могут ею теперь заинтересоваться, после того, как она отрекламировала себя на всю страну. Не зря Путин сказал «будете знамениты». Юлия Шилова из Иванова шестого марта буквально проорала Путину: «Возьмите меня замуж». После чего сунула президенту записку. Ее тут же забрали сотрудники ФСО. Помимо текста там еще две откровенных фотографии. Это тоже сообщается.

Или она в самом деле такая дурочка, что думает Путин просто так развелся после 30 лет брака?! Без женщины, конечно, не обошлось. «Я симпатичная, вдруг у него что-то ёкнет?» — говорит она. Наверное, сейчас плачет от обиды, что ее кумир слил записку в прессу. Может, и не без помощи пиарщиков, но явно без одобрения лично президента не обошлась эта акция. Зато — никакого компромата на гаранта Конституции. И тишина о семейной жизни. Почему — президент говорил не раз — из соображений безопасности. Да женат он, женат, и дети у него маленькие. Не зря он так тает, когда речь заходит о детях. Любит малышей.