В Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России

09.03.2020, 14:11, Новости дня

Бывший почетный консул РФ в этой Черногории Боро Джукич объявлен властями этой страны в розыск, об этом сообщил сам политик.

«Меня объявили в розыск, ожидается при моем возвращении в Черногорию мой арест. При моем возвращении в Москву на следующей неделе я должен буду попросить у русских властей, у МИДа РФ консультацию по этому поводу, защиту», – передает его слова РИА «Новости».

В феврале Национальная официальная газета Pobjeda сообщила, что пограничная полиция в ночь на 19 февраля на КПП Добраково на въезде из Сербии в Черногорию при досмотре пассажирского автобуса нашла пакет со 100 удостоверениями Международной ассоциации полицейских (IPA). Водитель заявил, что получил пакет в Белграде, он должен был передать его Боро Джукичу. На удостоверениях без номеров и имен с фотографиями якобы было написано Russian sector.

Издание утверждало, что около 4 часов утра Джукич позвонил водителю автобуса, узнал, что посылка задержана и якобы немедленно прервал разговор, отключил телефон и в тот же день улетел в Россию.

Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что проводится проверка.

Сам политик уверен, что дело о контрабанде – это только повод для его ареста, так как он был противником вступления страны в НАТО и теперь выступает против черногорского закона о церковной собственности.

«Я все это связываю с русофобией черногорских властей… Эта афера раздута сатанистами евроатлантическими, которые консультируют нашего специального прокурора господина Катнича», – сообщил Джукич.

Он сообщил, что сейчас находится на Камчатке, где занимается рыбалкой.

Между тем, генерал-лейтенант милиции, президент московского регионального отделения Международной полицейской ассоциации Иван Сардак сообщал своим коллегам, что задержанные сто кожаных портмоне со знаком IPA РФ предназначались для членов ассоциации из Московского региона, просто в Сербии их было дешевле изготовить.


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