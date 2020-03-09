Цены акций российских компаний резко упали на Лондонской фондовой бирже

09.03.2020, 14:09, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровАкции многих российских компаний в понедельник резко снизились на Лондонской фондовой бирже после обвала цен на нефть. 

 

Сильнее всех упали депозитарные расписки на акции «Роснефти» – на 22,5%. По данным издания The Bell, именно решение главы «Роснефти» разорвать сделку со странами – производителями нефти (так называемую ОПЕК+) стало катализатором падения мировых цен на нефть. 

Депозитарные расписки «Газпрома» снизились в цене на 15,4%,
нефтегазовой компании «НОВАТЭК» – на 11,1%,
«ЛУКОЙЛа» – на 17,3%,
«Татнефти» – на 19%.

Капитализация сырьевых компаний из других, неэнергетических секторов, также резко упала.

Металлургическая компания «Северсталь» потеряла 7%,
НЛМК – 12,5%,
Evraz – 11,4%.

 

Котировки продовольственной сети «Магнит» рухнули на 17%, X5 Retail Group — на 14%.

Депозитарные расписки банка ВТБ потеряли 15,2%.

Падение акций российских компаний стало продолжением падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+, которая произошла вечером в пятницу. Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Это падение стало худшим с 1991 года. 

 

После обрушения цен на нефть курс российского рубля резко упал по отношению к доллару и евро. Доллар рос до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро – до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года). 

Эксперты предсказывают, что нынешнее падение, вероятно, станет причиной масштабной коррекции всех финансовых рынков. Причиной падения называется как аномально теплая зима и сокращение спроса на энергоносители, так и вспышка коронавируса в Китае, которая резко замедлила производство в этой стране. 


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