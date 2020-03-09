Разумков заявил, что у него «достаточно хорошие отношения» с Зеленским. СМИ писали, что у них конфликт

09.03.2020, 14:09, Новости дня

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу «Украина 24», которое вышло 8 марта, что у него «достаточно хорошие отношения» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналист Евгений Киселев сказал Разумкову, что в последнее время в СМИ появлялись материалы о сложных отношениях спикера Верховной Рады и президента. «Глядишь, и вас попросят на выход, как попросили [премьера Алексея] Гончарука», – обратился Киселев к Разумкову.

«Не знаю, кто что пишет, кто что говорит… Но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем и в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое мнение, но, думаю, президент его разделяет», – ответил Разумков.

Он сказал, что остается в команде президента и ему нравится работа спикера.

«Мне кажется, что это не худший вариант, который мог быть. И мне нравится моя работа, надеюсь, я ее выполняю более-менее неплохо», – отметил спикер.

В конце февраля «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции «Слуга народа». Президент, по данным собеседников издания, сказал: «Не нравится – освобождай место». «Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: «Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности». На том и разошлись», – сообщило издание.

По данным опроса Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, который проводили в конце января, украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Разумкову. Президенту скорее или полностью доверяют 49,4% респондентов, Разумкову – 36,2%.

Политтехнолог Разумков в 2019 году был основным публичным спикером кандидата в президенты Зеленского во время предвыборной кампании, затем возглавил партию «Слуга народа». Став спикером парламента, уступил пост главы партии Александру Корниенко.