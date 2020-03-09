В пресс-службе НАТО зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

09.03.2020, 14:09, Новости дня

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился новым коронавирусом, он и ряд его коллег находятся дома в самоизоляции. Об этом в комментарии «Европейской правде» сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса. 

«Мы можем подтвердить, что один сотрудник, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дал положительный результат на COVID-19», – отметили в пресс-службе.

Там рассказали, что сотрудник вернулся из отпуска в Северной Италии. В конце прошлой недели он почувствовал себя плохо и прошел тестирование на коронавирус.

После положительного результата ближайшие коллеги были проинформированы о его заражении. С того момента все они работают дистанционно.

С целью обеспечить безопасность персонала и посетителей в штаб-квартире НАТО уже введены превентивные меры на основе указаний Всемирной организации здравоохранения.

В частности, временно приостановлены поездки некоторых сотрудников и групповые поездки в штаб-квартиру НАТО, руководство Альянса поощряет работу из дому.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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