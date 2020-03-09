Поздравление от Собянина с 8 марта сравнили с надгробием

09.03.2020, 14:08, Новости дня

Мужчины понесли к веселеньким монументам цветы.

В соцсетях шутят: московские праздничные надгробия вернулись. Речь идет о специфическом оформлении города к 8 Марта – на улицах были установлены пластиковые колонны со скошенным верхом.

Так подопечные Сергея Собянина решили разместить рекламу фестиваля «Вам любимые», проходящего 7,8 и 9 марта. Вскоре отметившие 8 Марта мужчины понесли к монументам цветы.

Неделей раньше праздничные надгробия видели на Масленице.

Москвичи давно недоумевают, откуда у столичных властей такая тяга к кладбищенской тематике – например похоронную атмосферу создают мрачные тумбы из гранита на Тверской улице.

Напомним, что скандальный певец Семен Слепаков записал к 8 Марта песню «Поздравь меня, мразь», а Иван Ургант поздравил женщин пародией на популярный хит.

В целом российские мужчины презрели наступающий кризис и взяли еще больше микрокредитов, чем в прошлом году, чтобы купить подарки своим дамам