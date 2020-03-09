Вячеслав Мясников связал крах карьеры Юлии Михалковой в «Уральских пельменях» с частыми переездами

09.03.2020, 14:07, Разное

Шоумен Вячеслав Мясников предположил, почему Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». По мнению юмориста, карьера коллеги не сложилась из-за невозможности переносить длительные и почти ежедневные переезды из одного города в другой на автобусах и самолетах.
Актер поясняет, такие путешествия длительностью иногда больше восьми часов тяжело переносят даже мужчины, к тому же дорожные условия не подходят женщинам еще и потому, что им необходимо больше ухаживать за собой. Шоумен акцентирует внимание на том, что зрители видят в Instagram только хорошие моменты жизни актеров, на самом же деле все намного сложнее, чем кажется.

Вячеслав Мясников считает, подобная гастрольная жизнь стала скучна экс-участнице шоу «Уральские пельмени», поэтому она решила заниматься более интересными для нее проектами. Сейчас, например, Юлия Михалкова является ведущей собственной кулинарной телевизионной программы.


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