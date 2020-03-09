Испанский грипп: пандемия, унесшая тысячи жизней

09.03.2020, 14:06, Разное

Пандемия испанки: Европа

В 1918—1919 годах за 18 месяцев, в течение которых длилась эпидемия, во всем мире испанкой заболело около 550 млн человек, или 29,5% населения планеты. Умерло от 50 до 100 млн человек или 2,7−5,3% населения Земли. Эпидемия началась в конце Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооруженный конфликт по масштабу жертв.

Необычной особенностью «испанки» было то, что она часто поражала молодых людей. Почти половина всех смертельных случаев гриппа в 1918 году была среди людей от 20 до 40 лет. Обычно во время эпидемии высокому риску подвержены дети, люди преклонного возраста, беременные женщины. Но в 1918 году все было по-другому. Заболевших «убивала» собственная иммунная система. Крепкий иммунитет слишком резко реагировал на вирус и уничтожил легкие резким увеличением жидкости с белыми кровяными тельцами.



Больные «испанкой». Источник: wikipedia.org

Основными симптомами болезни были синий цвет лица, кровавый кашель. Зачастую вирус вызывал внутрилегочное кровотечение, в результате которого больной захлебывался собственной кровью. Болезнь протекала достаточно быстро. В Великобритании ее называли «трехдневной лихорадкой» — именно за такое время болезнь могла уложить зараженного в могилу. Но некоторые умирали вообще на следующий день после заражения.

Науке до сих пор неизвестно, где именно началась эпидемия. «Испанкой» эта разновидность гриппа названа была потому, что испанское правительство первым публично объявило о пандемии заболевания. В других странах, вовлеченных в мировую войну, сообщения о массовых заболеваниях не пропускались цензурой, чтобы не ронять боевой дух солдат. Испания же держала нейтралитет и могла позволить себе подобные заявления на официальном уровне. В мае 1918 года в Испании было заражено 8 млн человек или 39% ее населения. «Испанкой» переболел даже король Альфонс XIII.

Вирус не обошел ни одной европейской страны. В апреле 1918 года больные появились во Франции. Потом эпидемия прокатилась по Швейцарии, Испании, Италии, Англии и Сербии. В июне инфекция дошла до Польши, Румынии, Швеции и Германии. В июле «заболели» Дания, Голландия и Бельгия. В Великобритании вирус унес жизни 250 тыс. человек, во Франции — 420 тыс., а в Германии — 600 тыс. Самый высокий процент умерших относительно всего населения страны наблюдался в Сербии — 4,2%, следом шли Черногория (3,5%) и Хорватия (3,2%).

Пандемия испанки: США

Первая подтвержденная вспышка гриппа была зарегистрирована в Соединенных Штатах на военной базе в северо-восточном Канзасе 11 марта 1918 года. Через несколько часов после того, как первый солдат сообщил, что он болен, в лазарет хлынули десятки заболевших. К концу дня заболели сотни солдат. В течение недели 500 человек умерли.

Грипп распространялся по стране с молниеносной скоростью. К августу 1918 он немного затих, но с сентября началась вторая волна, и она была еще свирепее первой. К концу сентября в штате Массачусетс испанским гриппом было заражено 50 000 человек.



В Сиэтле пассажиров пускали в трамвай только в защитных масках. Источник: wikipedia.org

В Филадельфии после большого собрания людей, на котором собирались деньги для войны, заболело сразу 635 человек. Чтобы остановить распространение болезни, в городе были закрыты все церкви, школы, театры и другие общественные места, но, несмотря на это, в первую неделю октября в один день умерли 289 человек.

В Сан-Франциско, Чикаго и других городах было столько смертей, что власти решили запретить похороны, так как это тоже собирало много людей. Медсестра ВМС Джози Браун писала: «Морги были упакованы до потолка штабелями трупов. Не было времени лечить больных, мерять температуру, давление. У людей были такие носовые кровотечения, что кровь стреляла по комнате».

Правительственные чиновники пытались защитить жителей, позакрывав даже церкви. В Огдене, штат Юта, чиновники закрыли въезд в город. Войти и въехать можно было только со справкой от врача. На Аляске губернатор закрыл порты и поставил охрану для их защиты. Но и эти меры не срабатывали. В полярной Номе умерли 176300 коренных жителей Аляски.

Октябрь 1918 года стал рекордсменом по количеству смертей за всю историю США — 195 тыс. человек умерли от гриппа. К концу 1918 года грипп убил 57 000 американских солдат, что в десятки раз превышало смертность в сражениях Первой мировой войны.

Прежде чем пандемия закончилась, двадцать пять процентов всех американцев заразились вирусом. Результатом «испанки» стало то, что средняя продолжительность жизни в Соединенных Штатах снизилась на 12 лет.

Пандемия испанского гриппа: Россия

Осенью 1918 года эпидемия вспыхнула в РСФСР. В августе-сентябре сведения о развитии новой эпидемии начали поступать в Народный Комиссариат Здравоохранения. Сообщения с мест указывали на сильное распространение эпидемии, высокий процент смертности. Сначала эпидемия разразилась на Украине, в Киеве заболели до 700 тыс. человек, смертность составила 1,5%. За пределами Украины «испанская» болезнь впервые появилась в Мстиславле (Могилевская губерния) 13 августа 1918 года.



График смертности по неделям: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Берлин. Источник: wikipedia.org

В конце августа грипп проник в Бирюч (Воронежская губерния). Тогда же болезнь появилась в Рязанской, Курской, Смоленской, Петроградской и Орловской губерниях. Несколько позже заболевания гриппом были зарегистрированы в Перми и Пермской губернии, в некоторых уездах Вятской губернии. В конце сентября гриппом были охвачены Витебская, Владимирская, Вятская, Воронежская, Калужская, Могилевская, Новгородская, Олонецкая, Пензенская, Псковская Тамбовская, Тверская, Череповецкая губернии. В октябре эпидемия передвинулась в Ивановскую, Казанскую, Московскую, Нижегородскую, Орловскую, Саратовскую, Северо-Двинскую и Ярославскую губернии. В середине октября «испанка» появилась в Крыму.

Всего в РСФСР около 3 млн человек погибло от испанского гриппа. Это составляло 3,4% от всего населения страны.

Эпидемия в Африке

Поезда, корабли и прочий транспорт способствовали быстрому распространению болезни по всей планете. Эпидемия прошла по всем континентам.



Госпиталь. Источник: wikipedia.org

В Африке была очень большая смертность от испанского гриппа. Самый высокий процент погибших от «испанки» относительно всего населения страны был в Замбии — 21,2%. Следом шло Зимбабве — 10,2%, затем Танзания — 8,1%. Самая низкая для Африки смертность была, предсказуемо, в Египте — 1%.

Испанский грипп: Азия

Хоть это никак не подтверждено научно, многие считают, что испанка пришла из Китая. Там погибших было, по некоторым данным, 9,5 млн человек — это 2% от населения страны. Самый высокий процент был в Индии (7%) и Афганистане (6,1%). Самый низкий — в Японии и Тайвани (по 0,7% от всего населения).