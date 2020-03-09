Компания Ford готовит новый пикап не дороже 20 000 $

09.03.2020, 13:57, Новости дня

Американский автогигант Ford объявил о планах отказаться от выпуска седанов в пользу создания нового компактного пикапа.

В свою очередь, главным достоинством автомобиля станет применение доступного ценника в размере 20 тысяч долларов. Кроме того, пока подробности о модели остаются неизвестными, но автомобиль проходит под кодовыми обозначениями 758. Некоторые источники анонсировали, что официальный дебют модели состоится уже до конца нынешнего года.

Не исключается, что серийный выпуск нового пикапа Ford состоится к 2022 году. Пикап построят на платформе, которая уже применяется в модели Focus актуальной генерации. Также специалисты прогнозируют, что указанный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый мотор, а также более усовершенствованную модификацию с 2-литровой силовой установкой.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / У самолетов Boeing 737 MAX обнаружен очередной дефект

15.01 / В Одессе избрали меру пресечения для завхоза колледжа, в котором из-за пожара погибли люди

13.01 / Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

01.02 / В Ираке назначили нового премьер-министра

24.02 / Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

13.02 / Россиянка отсудила у детсада полмиллиона рублей за обваренную компотом дочь

08.02 / Саакашвили объявил о возвращении в грузинскую политику

24.02 / Каждому президенту удобно иметь дело с олигархами. Они мягкие и безотказные. Однако нежные олигархические объятия – не просто так

04.02 / Украинцы больше всего доверяют Зеленскому опрос

27.12 / Трамп начал подыскивать замену Помпео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика