Компания Ford готовит новый пикап не дороже 20 000 $

09.03.2020, 13:57, Новости дня

Американский автогигант Ford объявил о планах отказаться от выпуска седанов в пользу создания нового компактного пикапа.

В свою очередь, главным достоинством автомобиля станет применение доступного ценника в размере 20 тысяч долларов. Кроме того, пока подробности о модели остаются неизвестными, но автомобиль проходит под кодовыми обозначениями 758. Некоторые источники анонсировали, что официальный дебют модели состоится уже до конца нынешнего года.

Не исключается, что серийный выпуск нового пикапа Ford состоится к 2022 году. Пикап построят на платформе, которая уже применяется в модели Focus актуальной генерации. Также специалисты прогнозируют, что указанный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый мотор, а также более усовершенствованную модификацию с 2-литровой силовой установкой.