Компания Volvo открыла новую линию по сборке аккумуляторов

09.03.2020, 13:57, Новости дня

Шведская компания Volvo открыла новую линию по сборке аккумуляторов на своем заводе, расположенном в бельгийском городе Гент.

Строительство новой производственной линии на указанном заводе является важной вехой в дальнейшей электрификации марки Volvo и представляет собой значимый шаг в её стремлении стать к 2040 году климатически нейтральной компанией.

Герт Брюнель, глава отдела глобальных производственных операций Volvo, заявил, что для него начало работы новой производственной линии является настоящим праздником, а также отметил, что бельгийское предприятие, получив мощности для сборки батарей, стало передовым заводом марки. Кроме того, представитель компании подчеркнул, что компания продолжает готовить производственную сеть к глобальной электрификации.

Volvo заявляет, что обновленный завод в Генте преподнесет важные уроки другим производственным площадкам бренда с точки зрения оптимизации процессов и эффективности. Также компания обращает внимание на то, что данная площадка представляет собой далеко не единственный сборочный участок, где формируется стратегия электрификации бренда.

Ранее шведский производитель заявил, что построит линию по сборке аккумуляторных батарей на своем заводе в США. Данное предприятие находится в штате Южная Каролина. Работы на площадке должны начаться грядущей осенью. Кроме того, компания подтвердила, что будет производить электромобили с батарейным питанием на своем китайском заводе. Это предприятие также будет заниматься выпуском некоторых моделей брендов Polestar и Lynk & Co, которые используют платформу Volvo CMA.

Volvo будет получать свои батареи из Китая и Южной Кореи.

Первая полностью электрическая модель шведской компании под названием XC40 была представлена в октябре прошлого года. Внедорожник использует пару электромоторов мощностью 402 лошадиные силы и литий-ионный аккумулятор на 78 кВт/ч, обеспечивающий запас хода на уровне 400 километров.