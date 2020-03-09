Генерал-полковник Ивашов озвучил задачу российских военных в Турции

09.03.2020, 13:54, Новости дня

Обеспечить суверенитет Сирии и требовать у Турции его неукоснительно соблюдать, такая задача стоит перед российской военной делегацией, которая посетит Турцию для переговоров по Идлибу, сообщил экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. Он отметил, что во время недавних переговоров президенты РФ и Турции определили общие принципы дальнейшего диалога по Сирии. Теперь договариваться должны военные. Эксперт, которого цитирует РИА Новости, считает, что нам "предстоят жесткие переговоры".

Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по Идлибу​​​. Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что среди тем обсуждения – совместное патрулирование, которое должно начаться в воскресенье, 15 марта.

На переговорах лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана 5 марта стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня.