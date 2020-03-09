Перенос чемпионата мира из Швейцарии в Сочи пока не рассматривается

09.03.2020, 13:54, Новости дня

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) пока не рассматривает возможность перенесения чемпионата мира из Швейцарии в Россию. Об этом сообщил вице-президент организации Калерво Куммола.

Очередной чемпионат мира должен пройти в швейцарских городах Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Однако в связи со вспышкой коронавирусной инфекцией проведение турнира поставлено под сомнение. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки правительство Швейцарии ограничило проведение массовых предприятий.

Президент ИИХФ Рене Фазель говорил, что обсуждал возможность переноса чемпионата мира из Швейцарии в Сочи. Однако вице-президент Калерво Куммола заявил, что пока такое развитие ситуации не рассматривалось. "Мы получили предложение провести чемпионат мира в России, были также варианты с Финляндией и Белоруссии. В Швейцарии очень плохая ситуация, но переноса не будет", — приводит слова вице-президента ИИХФ ТАСС. Куммола добавил, что окончательное решение будет принято до 25 апреля.


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