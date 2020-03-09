В Бельгии нелегалов спасли из рефрижератора

09.03.2020, 13:54, Новости дня

Полиция спасла от смерти мигрантов, пытавшихся попасть в Бельгию в рефрижераторе, сообщает газета Le Soir.

По данным издания, мигранты, которые обычно стараются ничем не выдать своего присутствия, в этот раз кричали и звали на помощь. Крики, доносившиеся из прицепа припаркованного грузовика, услышали стражи порядка. Вскрыв рефрижератор, они обнаружили мужчин и женщин – всего 14 человек. сейчас они доставлены в больницу, где им оказывают помощь. Уточняется, что их жизнь и здоровье вне опасности.

Дальнейшая судьба нелегалов будет решена в ближайшее время.