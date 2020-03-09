Помпео напомнил о приверженности США принципу гендерного равенства

09.03.2020, 13:39, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с обращением по случаю Международного женского дня, отметив, что США объединяют усилия с другими странами в укреплении прав, достижении прогресса и равного статуса женщин.

«Объединяя усилия, мы ищем пути для того, чтобы женщины и девочки имели доступ к равным возможностям и жили [в мире] без гендерного насилия, – говорится в обращении, распространенном в воскресенье. – Идет ли речь о повышении активности женщин в принятии решений в вопросах мира и безопасности или реализации новой Глобальной инициативы развития и процветания женщин, Соединенные Штаты непоколебимы в своей приверженности к политическому, экономическому и социальному прогрессу женщин».

«Мы приветствуем многообразие и вклад женщин, представляющих самые разные сферы жизни и слои общества, – продолжает Помпео. – К сожалению, есть слишком много мест, где женщины до сих пор сталкиваются с огромными барьерами, препятствующими реализации их прав. На этой неделе США назвали имена 12 выдающихся отважных женщин, которые выражают суть многих других, которые делают все, чтобы женщины могли вносить полноценный вклад в общество для улучшения жизни своих сообществ и будущих поколений».

«В Международный женский день давайте вновь подтвердим свою приверженность продвижению гендерного равенства и уважению прав всех людей», – призвал глава американской дипломатии.