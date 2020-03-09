В Вирджинии одобрен законопроект, разрешающий снос памятников конфедератам

09.03.2020, 13:39, Новости дня

РИЧМОНД, ВИРДЖИНИЯ – Некоторые из десятков памятников конфедератам в Вирджинии вскоре могут быть снесены в соответствии с законопроектом, одобренным законодателями штата в воскресенье.

Возглавляемые демократами Палата делегатов и Сенат одобрили инициативу, отменяющую действующий закон штата, который защищает эти монументы, и предлагающую местным властям решать их судьбу. Принятие законопроекта означает новый поворот в давних дебатах в Вирджинии о том, как нужно представлять историю штата в общественных местах.

Принятый закон направлен на подпись губернатору Ральфу Нортему, который заявил, что поддерживает идею передать вопрос о судьбе памятников на усмотрение муниципалитетов, некоторые из которых уже заявили о намерении убрать их.

После того как в 2017 году сторонники превосходства белой расы собрались в Шарлотсвилле, в частности, для того чтобы выразить протест против попыток городских властей убрать памятник генералу Роберту Ли, во многих городах страны стали поспешно сносить памятники конфедератам. Однако муниципалитеты Вирджинии не могли сделать это из-за действующего закона.

В ходе двух законодательных сессий после акции в Шарлотсвилле республиканские законодатели не давали принять законопроекты, подобные одобренному в воскресенье. Но недавно демократы впервые за многие годы взяли законодательный орган под свой полный контроль.

Один из инициаторов законопроекта, член Палаты делегатов Делорес Маккуинн из Ричмонда, заявила, что ей очень нравится идея позволить местным лидерам решать, что будет правильно для их сообществ. Она предположила, что многие города решат сохранить памятники.

«Думаю, все большее их число будут заинтересованы в контекстуализации, то есть в том, чтобы появилось ощущение, что правда заявлена и рассказана общественности», – сказала она.

Что касается Шарлотсвилля, то, как сообщил пресс-секретарь сити-менеджера Брайан Уилер, власти изучат новый законопроект и определят шаги по исполнению предыдущих решений городского совета об удалении памятников генералам Ли и Стоунволлу Джексону из общественных парков.

Вирджиния гордится важной ролью, которую она сыграла в ранней истории Америки. По данным властей штата, здесь находится более 220 общественных памятников Конфедерации. Среди них собрание из пяти монументов на Аллее памятников в Ричмонде, которая является национальной исторической достопримечательностью.

Критики считают, что памятники оскорбляют афроамериканцев, поскольку романтизируют Конфедерацию и игнорируют то, что она защищала рабство.

«Моя семья целыми поколениями жила с травмой рабства… Надеюсь, вы понимаете, что ситуация намного глубже, чем обычное голосование по обычным военным мемориалам», – заявил на прошлой неделе заместитель губернатора Джастин Фэрфакс, который председательствует в Сенате штата.

Другие считают, что снос памятников равносилен стиранию истории.

Республиканка Аманда Чейз на тех же дебатах в Сенате заявила, что рабство – это зло.

«Но это не значит, что нужно убирать все эти памятники, – продолжила она. – Мы помним наше прошлое и извлекаем из него уроки».

Изначально Палата делегатов и Сенат одобрили разные версии законопроекта. Разногласия касались препятствий, которые местные власти должны преодолеть для сноса памятника. Согласительной комиссии удалось преодолеть эти разногласия.

Найденный компромисс состоит в том, что муниципалитет должен провести публичные слушания перед голосованием о сносе или изменении памятника. Если будет принято решение о сносе, то памятник нужно будет предложить «любому музею, историческому обществу, правительству или территории, где проходили боевые действия», хотя окончательное решение о месте размещении принимает орган власти.

Из-под действия закона выведены кладбища и Вирджинский военный институт в Лексингтоне, где находится известная статуя Джексона. При принятии закона делегаты и сенаторы в основном голосовали в соответствии со своей партийной принадлежностью.

Нортэм, который в прошлом году был втянут в скандал в связи с расистской фотографией в ежегодном альбоме медицинской школы, где он учился, в начале законодательной сессии объявил о программе восстановления исторической справедливости, направленной на рассказ точной и полной истории о прошлом Вирджинии.

Кроме решения о памятниках, законодатели также дали ход законопроектам об отмене старых расистских установок, которые формально все еще являются частью свода законов Вирджинии. Речь, например, идет об отмене праздника штата в честь генералов Ли и Джексона и объявлении праздником Дня выборов вместо него. Кроме того, предложено создать комиссию, которая выработала бы рекомендации о замене памятника Ли, переданного Вирджинией Капитолию США. Они также одобрили закон, предусматривающий защиту и финансирование исторических афроамериканских кладбищ.

Еще один законопроект, внесенный в этом году, направлен против памятника Гарри Ф. Берду-старшему – бывшему губернатору Вирджинии и американскому сенатору, который считается разработчиком политики «массового сопротивления» интеграции государственных школ.

Республиканский делегат Уэнделл Уокер внес этот законопроект о сносе бронзового памятника, установленного на площади у Капитолия, с целью уколоть демократов в более крупном вопросе о памятниках.

«Что хорошо для гусыни, то хорошо и для гусака», – сказал он, использовав американскую поговорку.

Демократ Берд возглавлял политическую машину, которая доминировала в Вирджинии несколько десятилетий.

Но когда некоторые законодатели-демократы согласились с предложением Уокера убрать памятник Берду, он попросил снять законопроект.