Мнение: Катастрофа МН17 и суд

09.03.2020, 13:30, Разное

Сегодня в Гааге стартует судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского Боинга в небе над Украиной.

Идет уже шестой год, как 17 июля 2014 года был сбит самолет, совершавший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, и погибли 298 человек.

Начинающийся судебный процесс над подозреваемыми в причастности к этому преступлению – это тот самый случай, про который говорят «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»…

На снимке: комплекс Схипхол, где пройдет судебный процесс. Фотография отсюда