Антон Силуанов прокомментировал увеличение в России разрыва между богатыми и бедными

09.03.2020, 13:30, Разное

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с увеличением в стране разрыва между бедными и богатыми слоями населения. По мнению государственного деятеля, причина подобной тенденции может заключаться в развитии технологий.
Глава Минфина говорит, что появление ИИ, высокотехнологичных устройств, машин и производств, несомненно, позволяет получать стране большие возможности, однако есть в этом и свои недостатки. Так, развитие индустрии IT имеет большое влияние на увеличение разрыва между богатыми и бедными гражданами. То есть, руководители и сотрудники крупных компаний, по мнению Силуанова, сейчас становятся состоятельнее, в то время как остальные слои населения, напротив, беднеют.

Развитие IT-индустрии в итоге приведёт к исчезновению в РФ ряда профессий. К примеру, уже сейчас уменьшается спрос на бухгалтеров и охранников. Если раньше на определённом объекте последних требовалось, к примеру, не менее пяти, то новые устройства слежения и прочие инновации позволяют сократить число сотрудников примерно в два раза, информирует интернет-портал «ГлобалМСК».


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