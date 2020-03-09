Honor 30 прошел сертификацию в Китае

09.03.2020, 13:30, Разное

Новое устройство от Huawei / Honor, имеющее номер модели BMH-AN10, прошло сертификацию китайского органа 3C. Эксперты утверждают, что это может быть смартфон серии Honor 30. 
Ожидается, что устройство будет конкурировать со смартфоном серии OnePlus 8, выход которого запланирован на второй неделе апреля. Сертификация 3C смартфона BMH-AN10 показывает — это телефон с поддержкой 5G. Источники не раскрывают никаких подробностей о технических характеристиках гаджета. Судя по опубликованным данным, аппарат может поставляться с зарядным устройством, предполагающим максимальную скорость зарядки 40 Вт. Различные версии смартфона уже получили одобрение от Bluetooth SIG в недавнем прошлом. 

Серия Honor V30, дебютировавшая в конце 2019 года, имела номер модели OXF-XXXX, где «OXF» означает «Оксфорд» — кодовое имя смартфона. Китайские СМИ предполагают, названием нового телефона Honor 30 может быть «Бирмингем», из-за чего его номер модели — BMH-XXXX.


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