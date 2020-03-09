У сотрудника штаб-квартиры НАТО в Брюсселе выявлен коронавирус

09.03.2020, 13:30, Новости дня

Коронавирус обнаружен у одного из сотрудников штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе, он заболел во время визита на север Италии, говорится в распространенном заявлении НАТО.

«Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Заболевший лечится дома, все его сослуживцы, которые могли контактировать с заболевшим, также помещены на домашний карантин.

Кроме того, первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 выявлен среди сотрудников парижского Disneyland. Как информирует в понедельник газета Parisien, речь идет о сотруднике ночной бригады технического обслуживания, который не вступал в контакт с посетителями парка. О том, что анализы сотрудника на коронавирус положительны, стало известно в воскресенье вечером. Коллег заболевшего, число которых не называется, просили оставаться на карантине.

По последним данным, число заразившихся во Франции составляет 1126 человек. Жертвами заболевания стали 19 человек.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. При этом более 80% случаев заболевания зарегистрировано в Китае. По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.


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