Эксперт Алексей Ведев призвал не поддаваться панике и не скупать валюту

09.03.2020, 13:30, Разное

Эксперт Алексей Ведев сообщил, что нынешний обвал стоимости нефти и рубля считается спекуляцией. Не нужно поддаваться панике и запасаться валютой.

Алексей Ведев, заведующий Лабораторией структурных исследований при РАНХиГС, заявил, россиянам не стоит тревожиться и не нужно скупать валюту, так как обвал рубля и черного золота считает кратковременной спекуляцией. Эксперт отмечает, сейчас никому не нравится цена на нефть, потому соглашение все равно неизбежно.

Специалист думает, проблема будет разрешена в ближайшее время. Ведев советует не смотреть на курс, так как он, несомненно, спекулятивный. Не нужно заниматься покупкой валюты и даже можно ее продавать.

Напомним, что 6 марта страны ОПЕК+ не пришли к соглашению о параметрах сделки, что значит – 31 марта она завершилась. Сейчас доллар — 74 рубля, а евро — 85 рублей.