Золото впервые за восемь лет подорожало до 1,7 тыс. долларов за унцию

09.03.2020, 13:28, Новости дня

Цена на золото в ходе торгов в понедельник впервые с декабря 2012 года выросла на 1,9% и составила 1704,3 доллара за тройскую унцию.

По состоянию на 12.45 мск котировки цен на золото перешли к снижению. Драгметалл торговался на уровне 1663,5 доллара за тройскую унцию, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, передает ТАСС.

В свою очередь акции крупнейшей российской золотодобывающей компании – «Полюса» растут в понедельник на 0,5%, акции Polymetal – снижаются на 1,9%, Petropavlovsk – на 4,8%, свидетельствуют данные торгов Лондонской фондовой биржи.

По мнению старшего директора – руководителя группы оценки рисков устойчивого развития группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, акции российских золотодобытчиков падают на эмоциях, но в скором времени продолжат рост. В целом акции золотодобывающих компаний могут вырасти на фоне обвала цен на нефть, так как цена золота вряд ли снизится, считают аналитики.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу относительно новых договоренностей. РФ предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – еще больше сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. На этом фоне цены на нефть рухнули более чем на 30%, но уже днем в понедельник отыграли треть обвала.

Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара поднялся выше 74 рублей. Бумаги российских компаний также рухнули на бирже в Лондоне. В то же время Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней. 


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом

19.01 / Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы, если Хафтар не остановит наступление

24.02 / Политтехнолог — Путин помогает Сандерсу, чтобы облегчить победу Трампу

25.01 / Сбежавшая из дома на несколько дней мать тройняшек рассказала о причинах поступка

19.01 / Открытая часть церемонии прощания с погибшими в Иране украинцами продлится в Борисполе до 19-00

27.03 / Медведев не удалял Абызова во «ВКонтакте». Что на самом деле произошло в соцсети между старыми друзьями

27.01 / Euronews — правительство Нидерландов впервые извинилось за депортацию евреев

26.01 / Жена главы Чувашии отмахнулась от скандала с офицером МЧС

29.01 / В Николаеве военнослужащие запаса торговали оружием – СБУ

13.02 / Слушателя «школы губернаторов» назначили врио главы Калужской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика