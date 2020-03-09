Белоруссия увидела в обвале цен на нефть возможность договориться с Россией

09.03.2020, 13:11, Новости дня

Падение мировых цен на нефть дает Белоруссии дополнительные возможности договориться с Россией по поставкам сырья, сообщил премьер республики Сергей Румас.

«Это (падение цен на нефть) сегодня дополнительные возможности (дает Белоруссии) договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», – цитирует Румаса Sputnik Белоруссия.

Премьер республики также добавил, что падение цен на нефть равным образом влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками.

На прошлой неделе глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы». 


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