Валерий Сюткин о возможном срыве «Евровидения» из-за коронавируса: «Не завидую организаторам»

09.03.2020, 13:07, Разное

Распространяющаяся в мире эпидемия коронавируса может сорвать запланированное проведение международного музыкального конкурса «Евровидение». Отечественный эстрадный исполнитель Валерий Сюткин говорит, что в этой ситуации организаторам масштабного мероприятия нельзя позавидовать.

В этом году «Евровидение» принимают Нидерланды, но и в Роттердаме, где должен проходить конкурс, уже зафиксировали случаи заражения коронавирусом, а это ставит под угрозу проведение музыкального действа. Валерий Сюткин говорит, что особо не расстроится, если конкурс отменят или перенесут на более позднюю дату, так как никогда внимательно не следил за мероприятием. Однако для многих срыв может оказаться действительно плохой новостью, и даже если артистам придётся выступать без зрителей или записывать конкурсные номера, не выезжая из своей страны, это будет «неприятно», хотя в данном случае некое «закрытое соревнование» окажется вполне уместным. Музыкант уверен, организаторы в итоге примут наиболее правильное решение, которое устроит и участников, и зрителей.

Сам Валерий Сюткин из-за коронавируса в ближайшее время не планирует выезжать за пределы России. Пару месяцев исполнитель постарается избегать концертов в особо опасных регионах, к примеру, в Италии, понимая, что там можно заразиться, а кроме того, сейчас люди значительно меньше посещают массовые мероприятия и больше времени проводят дома, информирует «Teleprogramma».