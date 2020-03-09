ASUS обновила смартфон ROG Phone II до Android 10

09.03.2020, 13:07, Разное

ASUS представила миру смартфон ROG Phone II еще в сентябре прошлого года под управлением Android 9.0 (Pie), теперь, спустя 6 месяцев, компания выпустила обновление Android 10 для устройства. Это произошло после того, как компания начала бета-тестирование несколько месяцев назад.

Обновление содержит новую темную тему, которую можно включить или отключить для определенных приложений или всего телефона. Навигация по жестам позволяет пользователям выполнять обычные задачи, такие как переход назад, на домашний экран или запуск Google Assistant, с помощью простых жестов смахивания. Также была улучшена конфиденциальность, чтобы упростить пользователям контроль над их личными данными: все элементы управления конфиденциальностью теперь находятся в одном месте, и пользователи могут настраивать, каким образом информация о местоположении будет передаваться приложениям.

Это обновление также включает в себя несколько новых системных улучшений и исправлений ошибок ROG Phone II, что делает его еще более привлекательной платформой для мобильных геймеров. Кроме того, игры, разработанные для поддержки ROG Phone II, предлагают лучшую производительность и более высокую частоту кадров, а список поддерживаемых игр продолжает расти.

Обновление Android 10 для ROG Phone II будет доступно с сегодняшнего дня в виде обновления встроенного программного обеспечения (FOTA), которое начнет постепенно выпускаться по всему миру.