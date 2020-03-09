Продажи Xiaomi Mi 10 начнутся 27 марта

09.03.2020, 13:07, Разное

Флагманы Xiaomi этого года, Mi 10 и Mi 10 Pro, были представлены в прошлом месяце в Китае. Продажи устройств начнутся 27 марта.

Единственное различие между двумя телефонами связано с камерами и емкостью батареи. Mi 10 и Mi 10 Pro будут оснащены изогнутым 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Разрешение составляет 2340х1080 с поддержкой HDR10. Гаджет имеет новейший чипсет Snapdragon 865 вместе с графическим процессором Adreno 650. Объем оперативной памяти составит до 12 ГБ и 512 ГБ хранилища UFS 3.0. Модем Snapdragon X55 обеспечит возможности 5G. Телефоны будут работать с операционной системой MiUI 11 на базе Android 10 из коробки.

Mi 10 Pro имеет 108-мегапиксельную f/1,69-основную камеру, за которой следует сверхширокая 20-мегапиксельная камера, 12-мегапиксельная «портретная» линза с 2-кратным зумом и еще один 8-мегапиксельный телеобъектив с более длинным 10-кратным гибридным зумом. Mi 10 получит основную камеру и пару телеобъективов для 2-мегапиксельной макро-камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины. 20-мегапиксельная камера поддерживает селфи на обоих.

Xiaomi Mi 10 Pro имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт, в то время как Mi 10 оборудован батареей на 4780 мАч, которая может заряжаться при 30 Вт.

В Китае цена Mi 10 составляет 572 доллара США для базового варианта с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, 615 доллара США для модели с 256 ГБ хранилища и 673 доллара США за максимальную версию Mi 10 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Смартфон доступен в трех цветах — черный, золотой и синий. Стоимость Mi 10 Pro составляет 716 долларов США для базового варианта с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, 787 долларов США для модели ОЗУ 12 ГБ с 256 ГБ памяти и 859 долларов США за топ-модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ.