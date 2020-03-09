Телеведущая Ольга Ушакова стала мамой в четвертый раз

09.03.2020, 13:06, Разное

Пока миллионы женщин по всему миру отмечали вчера Международный женский день (и знаменитости не стали исключением), у ведущей «Доброго утра» на Первом канале Ольги Ушаковой появился еще один повод для того, чтобы 8 марта стал особенным — она снова стала мамой. Радостным событием она поделилась в соцсетях, опубликовав трогательное фото с малышкой.

Que Bella! Прекрасный день, чтобы появиться на свет, —

написала Ольга под снимком.

На черно-белом фото она изображена вместе с новорожденной дочерью в палате перинатального центра «Лапино». Рядом — ее супруг, кипрский бизнесмен Алам Карим. Для пары малышка стала вторым общим ребенком. В апреле 2018 года телеведущая подарила мужу дочку Машу. Вместе супруги воспитывают еще двух девочек — Дашу и Ксюшу — детей Ольги от прошлых отношений.

Напомним, свою четвертую беременность 37-летняя Ольга Ушакова рассекретила в октябре прошлого года, когда скрывать изменившиеся формы стало уже невозможно. На своей страничке в Instagram Ольга опубликовала фото, на котором хорошо заметен округлившийся живот.

Последний раз… скорее всего… наверное… может быть. Вот такие новости у нас, друзья. Хотя для кого-то уже и не новости. Мы ещe только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест, —

написала она под фото.

Телеведущая не раз признавалась, что мечтает о большой семье.

Честно говоря, мне немного неловко было принимать комплименты, мол, вы такая молодец, героиня… Я считаю, что ничего особенно героического в четвертом ребенке нет, -признавалась в соцсетях Ушакова.

Ольга и Карим

По словам телеведущей, если здоровье дает возможность рожать детей и если рядом есть мужчина, готовый брать на себя ответственность, то почему бы и не подумать о пополнении в семье.

Кажется, что двое детей — это так мало. Уже не представляю наш дом без «вечного прыгателя» мисс Марии Амбер! И, признаюсь, в решении родить еще одного малыша было немного корысти — кто-то должен составить ей компанию, а то она «ушатает» маму, —

делилась с фолловерами Ольга.

Ольга с дочерьми