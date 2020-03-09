Степаненко пошутила о разводе с Петросяном

09.03.2020, 12:59, Новости дня

Артистка эстрады Елена Степаненко во время своего концерта «Ирония весны» впервые пошутила на сцене о разводе с юмористом Евгением Петросяном.

«А сейчас я приглашу на эту сцену артистку, которая, думаю, вам понравится. Потому что она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем! На сцене Елена Степаненко», – иронично представила юмористка саму себя.

Она рассказала, что в разводе, так как ее «бывший муж был груб». «Помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня, я после шести поела». Он говорит: «Гори со стыда, чудовище жирное!» При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное», – добавила Степаненко.

Причину развода она назвала банальной, передает РИА «Новости».

«Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! … Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял! Женщина – не спирт: разведенная слабее не становится», – подытожила артистка.

В феврале Степаненко рассказала об отношениях с бывшим мужем.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Бывшие супруги продолжают делить имущество, которое  оценили в 1,5 млрд рублей. 

После этого появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сам юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, а Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании. 


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины

15.02 / СК обнародовал кадры с места убийства четырехмесячного ребенка в Самарской области

30.01 / Пропажу всех директоров белорусских сахарных заводов связали с делом о мошенничестве при поставках в Россию

28.01 / В Кремле не стали комментировать американскую «сделку века»

05.03 / 10 богатейших музыкантов, которые умерли молодыми

03.01 / Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани

21.02 / В «Слуге народа» заявили о запрете на общение с российскими СМИ

03.02 / Премьер РФ заявил, что заболевших коронавирусом иностранцев могут депортировать из России

26.02 / Топ-менеджеры мировых компаний не имеют представления о последствиях коронавируса

08.02 / В Петрозаводске арестовали экс-министра и замдиректора аэропорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика