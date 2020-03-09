Симоньян рассказала, почему не стоит паниковать из-за падения цен на нефть

09.03.2020, 12:59, Новости дня

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообщалась с людьми, «которые управляют тем, что происходит в стране», и рассказала, почему не следует паниковать из-за снижения цен на нефть.

«Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом. Из чего, как минимум, следует, что никто из них не находится в панике после ночных событий», – написала Симоньян в Telegram.

Она также рассказала, что обсудила нынешнее падение цен на нефть с людьми, «которые управляют тем, что происходит в стране». По ее словам, из этих бесед можно сделать вывод, что у РФ «есть запас, и он прочный». Кроме того, по ее словам, «такое падение (цен на нефть) и даже падение ниже, чем сейчас» является частью плана, а сама «дешевая нефть будет недолго». Как информирует Симоньян со ссылкой на своих собеседников, «по сравнению с 2008-м нынешний кризис – ни о чем».

«Надеюсь, дело не в том, что они просто не захотели портить мне 8-е марта», – добавила она.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу относительно новых договоренностей. РФ предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – еще больше сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. На этом фоне цены на нефть рухнули более чем на 30%, но уже днем в понедельник отыграли треть обвала.

Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара поднялся выше 74 рублей. Бумаги российских компаний также рухнули на бирже в Лондоне. В то же время Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть. Банк РФ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней. 


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