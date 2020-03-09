Microsoft не признает проблему спящего режима после обновления

09.03.2020, 12:30, Разное

Компания Microsoft официально не признает проблему спящего режима после обновления. Пользователи Windows 10 столкнулись с еще одной неисправностью, масштабность которой пока не установлена.

Несколько жалоб, появившихся на форумах, не позволяют определить, является ли ситуация массовой, или же это единичные факты. Вместе с тем, в сообщениях речь идет о нарушениях в системе спящего режима. ПК, а среди них есть даже ноутбук, крышка которого была закрыта, самостоятельно выходят из данного состояния. Кроме этого, имеется также информация о якобы появившихся «синих экранах смерти» как реакции Windows на критические ошибки в работе компьютера после обновления.

Отмечая положительные стороны обновления KB4535996, эксперты говорят о том, что оно не относится к классу обязательных, поэтому его отмена в настройках может рассматриваться в качестве варианта временного решения возникшей проблемы до разъяснения компании.