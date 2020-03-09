Минфин: Бюджет при падении стоимости нефти способны спасти ликвидные средства ФНБ

09.03.2020, 12:30, Разное

В Минфине отметили, что ликвидные средства ФНБ сумеют покрыть потери в бюджете, спровоцированные падением стоимости нефти. Им удастся сдерживать дефицит 6-10 лет.

При этом ценник барреля нефти может достигать $25. В Минфине заявили, что объем капитала Фонда национального благосостояния, а также средств на счету учета нефтегазовых доходов на начало марта превышает 10,1 трлн рублей. Данные финансы смогут покрыть бюджетные потери на срок до 10 лет.

Кроме того, на резкое падение ценника нефти отреагировали в Центробанке РФ. Регулятор готов применить дополнительные механизмы финансовой стабильности при необходимости, передает «Слово и Дело».