SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево

09.03.2020, 12:28, Новости дня

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности, сообщил источник в авиационных кругах.

«Самолет благополучно произвел посадку в Шереметьево. Пассажиры будут направлены в Ростов-на-Дону другим бортом Sukhoi Superjet», – сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что причиной экстренной посадки стал сработавший датчик неисправности второго двигателя. После выработки топлива самолет в штатном режиме совершил посадку в Шереметьево. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел из Шереметьево около 11.00. У него сработал датчик неисправности, экипаж принял решение вернуться назад. 


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