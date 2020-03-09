Личное: Тварь я дрожащая или право на слив имею

09.03.2020, 12:27, Разное

Это письмо — тоже для самостоятельного разбора.

kakonanai

Здравствуйте, Эволюция!

Поздравляю Вас с прекрасным женским днём! Спасибо Вам за то, что делаете нас лучше.

И спасибо за Ваш блог. Для меня он — будто галерея гениального художника.

Я сначала опишу главное в темпе вальса, а потом буду долго и нудно крутить шарманку, потряхивая шкатулочкой.

Я инженер, мне 24 года, родом из СНГ, до недавнего времени работала в Европе. Там познакомилась со своим земляком, К., он начал работать в той же компании. Я призналась ему в симпатии, он меня очень вежливо отбрил. После известия о моём переводе в родной город, я начала педалировать свою социальную деятельность. Очень любезно попросила К. пофоткаться полуголым на рефы для рисования, он, естественно, не менее любезно согласился. Так мы с К. переспали. Потом ещё несколько раз, по моей инициативе. И перед самым моим отъездом тоже. На прощание он сказал «услышимся», и моё и без того расплавленное сердце совсем потекло. Скоро я поеду в тот город на пару дней, а руки уже чешутся ему написать.

Прошу Вас, помогите мне понять, тварь я дрожащая или право имею на слив. Мозгами-то я понимаю, что не сдалась ему, но так и тянет побиться рыбой на суше, пока кислород не перекроют. Пожалуйста, откройте мне глаза на объективную картину. А то они иногда так и косятся на колпачки для волчонка недолюбленного.

Мы встретились с К. по пути на тим билдинг летом, он ещё не начал работу и только должен был начать трейнинг. Коллега отметил его акцент, я сначала не поверила, но потом мы поспорили на тему политики, и К. действительно оказался моим земляком. Видимо, я его впечатлила своими глубокими познаниями и дремучей мудростью — хорошо, однако, быть старше на целый год, — потому что на следующий день он позвал меня в горы. Я позвала с нами ещё людей, сейчас посыпаю голову пеплом, хотя тогда как раз не хотела оставаться наедине. К. почти всегда садился рядом со мной за столом, мы танцевали почти всегда только вдвоём, а когда я танцевала с кем-то другим, он отпускал комментарии, мы даже ходили смотреть вместе на звёзды, возвращались в обнимку, и на прощание он поцеловал меня в щёку! Фух. Всю шкатулку вывернула в одном предложении. После тим билдинга он мне не писал, я ему тоже.

С началом трейнинга я общалась с К. и другими ребятами. Не скажу, что выделяла его, но со временем они начали отмечать, мол, «К. вышел» или «К. только пошёл на обед, ты же тоже там ешь». Мы начали обедать вместе, и моя корона начала обедать вместе с нами. Конечно, ты ему нравишься! — то ли шептала, то ли кричала мне она. Так что я стала звать его с собой, когда мы выходили куда-то с коллегами. К. отвечал моментально, когда я писала, часто соглашался. Мои короны трубили, какой он Глупыша и Стесняша попеременно.

На тим билдинге мы играли, нужно было дополнять предложения о себе, а другие должны были угадать человека. Я написала: «Я… ищу квартиру для съёма». Это была шутка, все знали, что я хочу переехать. Перед началом магистратуры К. спросил, хочу ли я снимать квартиру, в которой он жил до получения общаги. Конечно я хотела, вышло чуть дешевле и намного удобнее.

На день рождения К. я сделала ему чисто символический подарок, он на мой подарил мне игрушку и поцеловал в шею. В конце недели как раз был корпоратив, он сначала сидел за другим столом, но потом пересел к нам. Короны шатались и больно били по ушам: если я ему нравлюсь, почему он ничего не делает, Глупыша, а если не нравлюсь, почему он такой милый, зараза. Я не пью, так что решение прояснить всё рас и нафсегда приняла в трезвом уме и здравой памяти. Дождаться его у меня не получилось, я просто написала потом: «ты же знаешь, что нравишься мне, да?» К., видимо, вдоволь наматерившись от такого заявления, предложил встретиться на следующий день в парке. Мы встретились. Состоялся долгий и очень эмоциональный разговор:

— Да, я знал… Уже какое-то время… И не знаю, как тебе сказать, чтобы ты не обиделась…

— Я не обижусь.

— Но лучше сразу это закончить, пока ты ко мне не привязалась…

— Ага.

— Рад, что ты понимаешь. (тут до меня дошло, короче)

— Это всё? Я могу идти?

— В общем-то, да, всё. Я ждал немного другой реакции.

— Тогда пока.

И я ушла. На работе продолжили общаться, как обычно. Я думала, он будет меня избегать, но в итоге это мне пришлось избегать ситуаций, когда мы оставались наедине. Звать его с нами я перестала.

Моё смирение с чужой волей закончилось на неудачной шутке. Я была в горах, показывала фотки и сказала К., что скучала по нему на тех выходных. Думала, он испугается или напряжётся, ждала смущение и неловкость, но… Он улыбнулся. Я обалдела. Сразу добавила: «по твоему телефону», тогда он понял, что речь о камере. Но эта едва заметная улыбка… Он улыбнулся! УЛЫБНУЛСЯ. Я ему не противна! А раз ему не противна я, то и моя вновь пустившая корни в мозг корона Победительницы тоже.

К. и остальных ребят взяли на работу, так что их местоположение перестало быть стратегически удобным для моего посещения. Я всегда общалась с ребятами на трейнинга, потому что они в соседнем кабинете. Мне стало ясно, что на этом общение свернётся. Конечно, с другими коллегами я общалась и так, но они и сами искали встречи. В первую же пятницу К. зашёл к нам и пожелал приятных выходных. Потом снова… И снова… И снова… А потом К. начал приходить каждый день, чтобы обедать вместе с нами. Я успокаивала себя тем, что нравлюсь ему как друг, как и все в нашем отделе, но не нравлюсь как девушка.

После Нового Года я узнала, что меня переводят в наш с К. родной город минимум на 3 месяца. Коллеги из моего отдела знали, мы начали строить планы на оставшиеся выходные. Я позвала с нами и К., заодно стала форсировать наши походы на скалодром.

Когда мы ночевали втроём с ещё одним коллегой у подножия горы, играли в активити, и как-то К. пошутил, что «нас тут трое парней». И переодевался прям при мне.

Раз уж К. такой бескомплексный, я решила этим нагло воспользоваться. Сначала нахваливала его мышцы, сетовала, почему же я не рассмотрела его получше, когда была возможность. Когда поняла, что его и правда не смущает, пошутила, что в следующий раз пофоткаю. Он воспринял спокойно. Я поняла: это оно. Предложила поработать моделью за пиво. Когда писала, была спокойна, как удав, а потом меня начало трясти. Сначала мне казалось, что у него нет причин отказываться, а потом поняла, что никакой идиот не согласится. К. спросил, почему именно он (мышцы твои нравятся и вообще фигура крутая), зачем мне это (референсы для рисования, вот так выглядит, смотри) и сказал, чтобы это не попало в сеть. То есть согласился. И даже не начал меня избегать! Как-то я ужинала в молле, заметила его, когда он меня не видел и не знал, что я его увидела. Но всё равно подошёл. Я шутила, что если он никому не скажет о фотосессии, я могу его убить, и никто не узнает. Открыто называла себя садисткой, а его мазохистом, но он всё равно был согласен.

Когда я сказала, что уезжаю, он пытался убедить меня перевестись в его отдел. Это было мило, но я ещё раньше отказалась.

В день, на который мы договорились, была плохая погода. Я любезно предложила перенести, но К. пришёл. Пофоткала его, потом мы играли, я давала ему порисовать, он тоже пофоткал меня в шортах и топе, как-то всё дошло до массажа. К. постоянно спрашивал меня, хочу ли я то, хочу ли я это. Я как-то ответила «а ты хочешь?», но он сказал «важно, хочешь ли ты». После массажа он сказал: «ну, я пойду». Блин. Когда я звала его фоткаться, я не думала о сексе. Когда он ослышался и спросил, какого цвета брать трусы, я не думала о сексе. Когда я фоткала его в трусах, я не думала о сексе. Когда мы играли в пошлые настолки, я не думала о сексе! Но после того, как он мне всё тело обмацал, и я уже ясно видела и даже чувствовала его возбуждение, куда он идти-то собрался. На моё «уже?» К. спросил, хочу ли я продолжить. В ответ на что-то утвердительное он начал меня целовать, и я улетела. После секса он снова начал собираться, я предложила остаться, он выглянул в окно и согласился. Спали в обнимку, перед уходом он меня поцеловал.

Дальше мы где-то неделю общались, как обычно. Я решила, что всё равно всё закончится с моим отъездом, так что почему бы не попытаться зацепить. Снова пригласила его к себе. Было жутко неловко, он лёг на кровать, я сидела на полу и хихикала, как дура. Что-то говорила о плане, что в прошлый раз я записала нужные позы на бумажке, а теперь не знаю, что делать. Потом я его поцеловала, и меня снова унесло. Мы снова переспали. Он снова остался, даже без предложения. Мы снова обнимались. Он снова поцеловал меня перед уходом. На этот раз я заранее купила ему йогурт и бананы на завтрак, а он вышел на полчаса позже.

Потом мы снова поехали в горы с ним и тем же коллегой. Мы были с группой любителей гор, с которой часто ходит тот коллега, и нас с самого начала спросили, вместе ли мы с К. Я только похихикала, на этот раз как умная. Когда никого не было рядом, К. обнимал и целовал меня, гладил так, чтобы никто не видел, и я его тоже. Мы пытались потрахаться в душе, но я в конце концов испугалась, что нас спалят. Говорила, какой он сумасшедший, а он спрашивал, разве я не такая же.

Потом я снова его приглашала, в том числе на последнюю неделю и на день до отъезда. Я хотела сказать, что это конец, но не смогла подобрать момент. Решила просто больше не писать, а потом он утром сказал это «услышимся» — и всё. Мы не переписываемся, только в общем чате.

Зацепить явно не вышло, только слилась, кажется. И если не сниму короны, так и буду сливаться.

Единственный комплимент, который К. мне сказал, был на в горах тим билдинге, когда мы остались вдвоём. Я спросила, не против ли он, что я иду первой, и он сказал что-то в духе «с такой внешностью, как у тебя, как будто я могу быть против». И всё, после этого ни одного вежливого комплимента. Только на Хэллоуин сказал, что я самая страшная в здании. Сейчас ещё вспомнила, как в первую ночь он сказал мне, что все мужчины автоматически поворачивают голову, если проходит женщина. Наверное, чтобы я не думала, что секс со мной — это что-то особенное. Но я тогда вообще считала, что он видит во мне только друга.

Наши отношения даже флиртом сложно назвать, мы постоянно прикалывались друг над другом. Я часто в шутку говорила, что мне нравится смотреть, как он страдает. К. научился у меня плохому и тоже начал так говорить. Ещё он как-то упомянул, что я прикалывалась над ним по дороге домой с тим билдинга. Я этого не помню, но могла, характер у меня мерзотный. К. стал намного нежнее и заботливее ко мне с начала этого секса по дружбе, наверное, жалеет влюблённую в него дурочку. Как-то спросила, почему я не нравлюсь мальчикам, и К. ответил, что не знает, что мне сказать. Я и сама знаю, просто хотела услышать что-то плохое о себе, чтобы смириться с тем, что он меня не хочет. Ну, то есть физически-то хочет, но это молодой крепкий парень, он любую девушку хочет. А я оказалась самой доступной, сама всё инициирую.

Я всё это понимаю. Но почему-то так и не могу разжать голодную пасть, и при этом не знаю, как его заинтересовать.

Если мне не вправят мозги, точно напишу К., когда приеду. Пожалуйста, помогите мне.

Спасибо, что прочитали.

И прекрасной Вам весны!