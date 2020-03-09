В главной мечети Кыргызстана принесли в жертву двух телят, чтобы остановить распространение коронавируса

09.03.2020, 12:27, Новости дня

В главной мечети Кыргызстана – Имама Сарахси в Бишкеке – муфтии провели обряд жертвоприношения тулоо, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает Радио Азаттык со ссылкой на Духовное управление мусульман Кыргызстана.

«Муфтий в своем выступлении отметил, что наши предки проводили тулоо для того, чтобы несчастья обходили нас стороной, а больные исцелялись. Он прочитал молитву и пожелал здоровья народу, единства и мира в государстве», – говорится в сообщении Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Во время обряда жертвоприношения зарезали двух телят, а мясо раздали нуждающимся. В церемонии участвовали муфтии, старейшины и местные жители. Как отметили в Духовном управлении мусульман, тулоо проведут и в других регионах страны.

Тем временем в Душанбе из-за коронавируса с 4 марта временно закрываются на карантин молельные дома. По той же причине в дни празднования Навруза в этом году (21 марта) не будет ни массовых гуляний, ни театрализованных представлений, сообщает источник «Азия-Плюс» в штабе по противодействию коронавирусу Таджикистана.

А с 27 февраля из-за коронавируса временно запрещен въезд паломников в Мекку и Медину, священные для мусульман места.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника достигло 109 045 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80 735 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 28 310, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4017 случаев. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 500 до 699 человек.

Всего в мире излечились более 60 тысяч человек.